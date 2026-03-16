10:40, 16 марта 2026Экономика

В Москве и Подмосковье проснулись клещи

Жители Москвы и Подмосковья стали жаловаться на укусы клещей
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Aleksey Matrenin / Shutterstock / Fotodom

В медицинские организации Москвы и Подмосковья начали поступать обращения россиян из-за укусов клещей. Об этом со ссылкой на лабораторию «Гемотест» сообщили «Известия».

Отмечается, что первые в 2026 году укусы клещей были зафиксированы и в европейской, и в азиатской частях России. Приносить членистоногих на анализ стали жители Москвы, Подмосковья, Тульской области, Сибири, Северо-западного и Южных округов — в последнем зарегистрировали больше всего клещей. В Тульской области, по информации «Гемотеста», выявили двух членистоногих, которые были заражены боррелиозом — инфекционным заболеванием, способным поражать нервную и сердечно-сосудистую системы.

«Сейчас резкое потепление пошло, клещи будут просыпаться. И зимой можно найти клеща, но это не системная тема», — отметил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Клещевой энцефалит опасен для жизни и может привести к инвалидности, а боррелиоз в ряде случаев способен существенно снизить качество жизни человека, пояснила врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева. Между тем, уточнила она, люди с сильным иммунитетом могут и не заразиться от укуса клеща, если их организм выработает антитела.

Ранее россиянам перечислили способы защиты от клещей.

