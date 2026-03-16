Россиянам назвали способы защиты от клещей

Биолог Гордеев: Первые особи нередко появляются уже в конце февраля – марте

Клещи пробуждаются при температуре от 2 до 5 градусов тепла, поэтому в средней полосе России их можно встретить уже в начале марта, рассказал «Ленте.ру» заведующий кафедрой общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения, профессор Михаил Гордеев.

Эксперт напомнил, что клещи переходят в активную фазу, как только воздух прогревается выше 10-15 градусов, а первые случаи укусов в Москве фиксируются уже в апреле. Основной пик, по его словам, совпадает с периодом весенних работ на загородных участках, а значит, владельцы дач и садов — в группе риска.

«Клещи являются переносчиками целого ряда вирусных и бактериальных заболеваний, из самых опасных — энцефалит, который поражает центральную нервную систему и может привести к инвалидности или летальному исходу. Лучшее средство профилактики — вакцина. Второе опасное заболевание — боррелиоз, безопасного периода для последнего с точки зрения заражения не существует», — предупредил Гордеев.

Биолог напомнил, что клещи предпочитают влажные тенистые участки, однако подцепить их можно где угодно: в поле, в высокой траве, в лесу, на дачной лужайке и даже на пустыре в черте города. Он посоветовал для защиты использовать специальные репелленты — спреи или карандаши, которыми в первую очередь нужно обработать обувь и нижнюю часть штанов. Также он призвал внимательно читать этикетку: средство должно быть активно именно против клещей. Противоклещевыми каплями или таблетками нужно обрабатывать также домашних собак и кошек после выгула.

