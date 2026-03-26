Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:45, 26 марта 2026

Ученый раскрыл подробности о клещах-«мутантах» в России

Наталия Белова
Фото: aaltair / Shutterstock / Fotodom  

Ждать нашествия клещей-гигантов Hyalomma в Москве и области в ближайшее время не стоит — они предпочитают куда более засушливый климат, рассказал «Ленте.ру» научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.

«Прежде всего, эти клещи — никакие не мутанты и даже не новый для нашей страны вид. Они всегда жили и продолжают жить в регионах, где есть засушливые степи, пустыни и полупустыни, — рассказал биолог. — При этом их стиль охоты действительно несколько отличается: они могут преследовать свою жертву, двигаясь со скоростью муравья».

Клещи-гиганты, по словам Марьинского, встречаются в Краснодарском крае, Волгоградской области, Калмыкии — там, где достаточно тепло и сухо. При этом человек редко становится их жертвой.

«Эти клещи предпочитают максимально сухие места обитания, они ищут жертв в сухих степях и пустынях, а человек там оказывается не так часто, — объяснил Марьинский. — В Москве и области Hyalomma тоже не появятся, пока в регионе не образуется что-то похожее на полупустыню».

Биолог также добавил, что от Hyalomma помогают те же средства защиты, что и от обычных клещей: репелленты и плотно прилегающая к телу одежда.

Ранее москвичам напомнили, что клещи просыпаются, как только температура стабильно поднимается выше нуля и появляются проталины. Пик активности клещей, как правило, приходится на май и июнь, однако на фоне тепловой аномалии о защите от кровососущих стоит позаботиться уже сейчас.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о разрешении трех стран на пролет дронов ВСУ для ударов по России

    Уролог предупредил о неочевидных симптомах камней в почках

    В Ленобласти снова объявили опасность БПЛА

    Россиянин удушил племянницу и участвовал в ее поисках

    Россиянка сообщила родным о страхе перед знакомым мужчиной и исчезла в Турции

    Самая сексуальная женщина в мире показала лицо без макияжа

    Трамп решил проверить НАТО и разочаровался

    Раскрыт неожиданный показатель риска преждевременной смерти

    Москвичей предупредили о начале сезона дождей

    Российский футбольный клуб потратил на зарплаты игроков более четырех миллиардов рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok