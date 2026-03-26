Ученый раскрыл подробности о клещах-«мутантах» в России

Биолог Марьинский: Москва не подходит для обитания клещей-мутантов

Ждать нашествия клещей-гигантов Hyalomma в Москве и области в ближайшее время не стоит — они предпочитают куда более засушливый климат, рассказал «Ленте.ру» научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.

«Прежде всего, эти клещи — никакие не мутанты и даже не новый для нашей страны вид. Они всегда жили и продолжают жить в регионах, где есть засушливые степи, пустыни и полупустыни, — рассказал биолог. — При этом их стиль охоты действительно несколько отличается: они могут преследовать свою жертву, двигаясь со скоростью муравья».

Клещи-гиганты, по словам Марьинского, встречаются в Краснодарском крае, Волгоградской области, Калмыкии — там, где достаточно тепло и сухо. При этом человек редко становится их жертвой.

«Эти клещи предпочитают максимально сухие места обитания, они ищут жертв в сухих степях и пустынях, а человек там оказывается не так часто, — объяснил Марьинский. — В Москве и области Hyalomma тоже не появятся, пока в регионе не образуется что-то похожее на полупустыню».

Биолог также добавил, что от Hyalomma помогают те же средства защиты, что и от обычных клещей: репелленты и плотно прилегающая к телу одежда.

Ранее москвичам напомнили, что клещи просыпаются, как только температура стабильно поднимается выше нуля и появляются проталины. Пик активности клещей, как правило, приходится на май и июнь, однако на фоне тепловой аномалии о защите от кровососущих стоит позаботиться уже сейчас.