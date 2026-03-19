Москвичей предупредили о возможном нашествии опасных клещей-мутантов

Эколог Пинаев: Возможность завоза в Москву клещей рода Hyalomma исключать нельзя

Возможность завоза в столицу клещей рода Hyalomma, распространившихся в южных регионах России, полностью исключать нельзя. Об этом агентству «Москва» сообщил кандидат экологических наук, доцент департамента экологической безопасности и менеджмента качества продукции Института экологии РУДН имени Патриса Лумумбы Владимир Пинаев.

По словам специалиста, если привычные для столичного региона и других областей центральной России клещи являются переносчиками боррелиоза и клещевого энцефалита, то клещи рода Hyalomma переносят опасное заболевание — конго-крымскую лихорадку, которая начинается как грипп, но быстро приводит к внутренним кровотечениям и характеризуется высокой летальностью.

В настоящее время преждевременно говорить о появлении таких насекомых в Москве, однако исключить завоза единичных экземпляров нельзя, заявил специалист.

В Москве, как и в других регионах, ежегодно проводят профилактические мероприятия — прежде всего, покос травы.

Жителям столицы он рекомендовал соблюдать меры предосторожности на природе. Лучше носить закрытую одежду светлых тонов, заправлять брюки в носки, использовать репелленты и акарицидные средства. После возвращения следует осматривать себя и домашних животных.

Переносчиком клещей в дом может стать собака, гуляющая в лесу без обработки. Если клещ все же укусил, необходимо как можно скорее обратиться в травмпункт или поликлинику для его удаления и не заниматься самолечением.

Ранее москвичам напомнили, что клещи просыпаются, как только температура стабильно поднимается выше нуля и появляются проталины. Пик активности клещей, как правило, приходится на май и июнь, однако на фоне тепловой аномалии о защите от кровососущих стоит позаботиться уже сейчас.

В этом году россиян призвали готовиться к аномальному нашествию клещей. Биолог Дмитрий Сафонов отметил, что большое количество этих насекомых в этом сезоне связано с обильными осадками зимой. В высоких сугробах и без сильных морозов паразитам было комфортно зимовать.