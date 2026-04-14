Раскрыты последствия публикации фото кулича с секс-игрушкой для российской блогерши

В Ленобласти СК возбудил дело после публикации фото кулича с секс-игрушкой

В Ленинградской области возбудили уголовное дело в отношении жительницы Мурино после публикации фото, оскорбляющего религиозные чувства верующих. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Личность подозреваемой установлена, ее намерены задержать и предъявить обвинения. После этого россиянке изберут меру пресечения.

По данным Telegram-канала Mash на Мойке, речь идет о 20-летней блогерше, выложившей снимок с куличом и фаллоимитатором. Девушка уже удалила пост и принесла извинения, заявив, что сама крещеная и не хотела никого задеть.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали 27-летнюю россиянку, сделавшую кальян на куличе.