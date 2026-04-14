В ЕС предрекли проблемы Брюсселю из-за позиции Мадьяра

В ЕС заявили, что Мадьяр может стать для Брюсселя большей проблемой, чем Орбан

Позиция будущего премьера Венгрии, лидера победившей на парламентских выборах партии «Тиса» Петера Мадьяра по вопросу Украины не близка позиции Евросоюза (ЕС), из-за чего он может стать для Брюсселя даже большей проблемой, чем был прежний премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Такое мнение выразил румынский евродепутат Георге Пиперя в соцсети X.

«Из заявлений Петера Мадьяра следует, что (…) Венгрия организует национальный референдум, чтобы решить, принимать ли присоединение Украины к ЕС или нет (...) Новый шип в боку Урсулы фон дер Ляйен, даже болезненнее, чем сам Орбан? Неужели это был шах и мат Урсуле, который поставил Виктор?» — написал Пиперя.

В ходе пресс-конференции лидер «Тисы» заявил, что Евросоюзу стоит снять санкции с России после завершения украинского конфликта. Европа является географическим соседом России, поэтому в ее же интересах приобретать энергоресурсы по оптимальной цене, добавил политик.