В ЕС предрекли проблемы Брюсселю из-за позиции Мадьяра

04:01, 14 апреля 2026Мир

В ЕС заявили, что Мадьяр может стать для Брюсселя большей проблемой, чем Орбан
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Jana Rodenbusch / Reuters

Позиция будущего премьера Венгрии, лидера победившей на парламентских выборах партии «Тиса» Петера Мадьяра по вопросу Украины не близка позиции Евросоюза (ЕС), из-за чего он может стать для Брюсселя даже большей проблемой, чем был прежний премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Такое мнение выразил румынский евродепутат Георге Пиперя в соцсети X.

«Из заявлений Петера Мадьяра следует, что (…) Венгрия организует национальный референдум, чтобы решить, принимать ли присоединение Украины к ЕС или нет (...) Новый шип в боку Урсулы фон дер Ляйен, даже болезненнее, чем сам Орбан? Неужели это был шах и мат Урсуле, который поставил Виктор?» — написал Пиперя.

В ходе пресс-конференции лидер «Тисы» заявил, что Евросоюзу стоит снять санкции с России после завершения украинского конфликта. Европа является географическим соседом России, поэтому в ее же интересах приобретать энергоресурсы по оптимальной цене, добавил политик.

