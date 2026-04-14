11:03, 14 апреля 2026

В Литве нашли способ проиграть России

Defense News: Россия способна вынудить Литву капитулировать за 90 дней
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

В Литве представили гипотетический сценарий, согласно которому Россия может вынудить страну капитулировать всего за 90 дней без ввода войск на ее территорию. Об этом сообщает Defense News со ссылкой на исследование аналитического центра Baltic Defense Initiative.

Согласно сценарию, Россия сначала наносит массированный удар гиперзвуковыми ракетами по органам государственной власти, после чего в течение 60 дней применяет более 170 тысяч дронов «Герань» против Литвы.

На финальном этапе, по сценарию, Москва выдвигает ультиматум странам Балтии с требованием согласиться на условия фактической капитуляции, предупреждая о возможных ударах по Риге и Таллину в случае отказа.

Авторы исследования отмечают, что сценарий был полностью смоделирован на основе подтвержденных характеристик вооружений, наблюдаемых темпов производства военной техники, а также зафиксированных глобальных политических тенденций.

Ранее глава МВД Эстонии Игорь Таро заявил, что защита от беспилотных летательных аппаратов может обойтись стране в 500 миллионов евро.

