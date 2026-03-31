Эстония подсчитала деньги на защиту от дронов

Глава МВД Таро: Защита от дронов может Эстонии обойтись в 500 миллионов евро

Защита от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) может обойтись Эстонии в 500 миллионов евро. Об этом заявил глава МВД прибалтийской республики Игорь Таро, передает РИА Новости.

«Мы знаем, что современная защита от дронов стоила бы до 500 миллионов евро, то есть полмиллиарда евро», — сказал глава ведомства.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) запускали атаковавшие Ленобласть беспилотники FP-1 через Прибалтику. По информации Telegram-канала Shot, Литва, Латвия и Эстония открыли воздушный коридор для атакующих российскую территорию дронов.

Как отмечает Telegram-канал «Военная хроника», пытавшиеся атаковать российский регион украинские дроны летели над Эстонией в 150 километрах от российской границы.