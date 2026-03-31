10:22, 31 марта 2026

Названа новая деталь маршрута атаковавших Ленобласть дронов ВСУ

Дроны ВСУ летели над Эстонией в 150 километрах от границы с Россией
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Diego Herrera Carcedo / Anadolu via Getty Images

Дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ), пытавшиеся атаковать Ленинградскую область, летели над Эстонией в 150 километрах от российской границы. На это обратил внимание Telegram-канал «Военная хроника».

«Интересно, что Рапла, где объявлена воздушная угроза в Эстонии — находится примерно в 150 километрах от границы с Россией. Списать такое просто на то, что дроны сбились с курса из-за включенного российского РЭБ невозможно», — отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что ВСУ запускали атаковавшие Ленобласть беспилотники FP-1 через Прибалтику. По информации Telegram-канала Shot, Литва, Латвия и Эстония открыли воздушный коридор для атакующих российскую территорию беспилотников.

Как сообщили в Минобороны России, в ночь на 31 марта средства противовоздушной обороны сбили над регионами 92 украинских беспилотника. Дроны атаковали Ленинградскую, Ростовскую, Смоленскую, Калужскую, Тверскую и Московскую области.

