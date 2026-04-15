Россиянки стали реже ходить к гинекологам

Женщины в России стали реже посещать гинекологов для профилактики

За последние десять лет количество российских женщин, которые регулярно посещают гинеколога для профилактики, сократилось почти на 20 процентов. Об этом говорится в ежегодном социологическом исследовании «Индекс женского здоровья», проведенном компанией «Гедеон Рихтер» совместно с аналитическим центром НАФИ (есть в распоряжении «Ленты.ру»). В мониторинге участвовали 1600 россиянок в возрасте от 18 до 45 лет из всех федеральных округов.

Если в 2016 году регулярные визиты к врачу совершали 76 процентов опрошенных, то в 2026-м — только 58 процентов. При этом 36 процентов женщин не ходят к гинекологу, потому что «нет жалоб», что свидетельствует о массовой недооценке бессимптомных и скрыто протекающих заболеваний.

Лучше всего ситуация обстоит в Москве и на Дальнем Востоке — там доля регулярных пациенток достигает 67 процентов. Однако именно у жительниц столицы, которые все же пропускают осмотры, психологические барьеры выражены значительно сильнее, чем в среднем по стране.

«Для меня эти цифры стали удивительными, — признается профессор Ирина Кузнецова, президент Международной ассоциации гинекологов, эндокринологов, терапевтов (МАГЭТ), руководитель программы "Репродуктивное здоровье нации". — Уменьшилось число здоровых женщин, которые посещают врача просто для наблюдения».

Женщина не всегда может точно понять, являются ли ее ощущения симптомами заболевания или просто временным дискомфортом, поэтому необходимы регулярные встречи с гинекологом. Иногда достаточно разговора, иногда нужен скрининг или УЗИ, но главное — регулярность контакта. Только так мы можем вовремя выявлять проблемы и не допускать запущенных случаев Ирина Кузнецова профессор

Эксперты связывают негативную динамику с ростом информированности и доступности технологий. Женщины стали чаще полагаться на искусственный интеллект, мобильные приложения для контроля цикла и самостоятельную сдачу анализов без осмотра врача. «Это полная иллюзия. Женщина успокаивает себя, считая, что те симптомы, которые у нее возникают, могут быть интерпретированы без участия врача», — отмечает Кузнецова.

Среди других причин отказа от профилактических осмотров — стеснение (его назвали 24 процента респонденток), дефицит времени (24 процента) и страх обнаружить болезнь (11 процентов). Особенно остро психологические барьеры выражены у молодых женщин 18-24 лет, для которых первый визит к гинекологу ассоциируется с повышенным дискомфортом. При этом опасное заблуждение, что наличие постоянного полового партнера заменяет необходимость визитов к врачу, хотя и снизилось в последние годы (с 39 процентов в 2016 году до 20 процентов в 2026-м), но все еще сохраняется у каждой пятой россиянки.

Профессор Кузнецова подчеркнула, что ключевая проблема — не невежество, а, напротив, высокая информированность, которая «играет с женщинами злую шутку». «Она дает иллюзию того, что они могут сами, без врача, наблюдать за своим здоровьем. И в результате мы видим снижение регулярности посещений», — подчеркнула специалист.