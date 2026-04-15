Иран выступил с угрозами в ответ на блокаду США

Иран пригрозил перекрыть торговое судоходство в случае продолжения блокады США

Иран может перекрыть торговое судоходство в Красном море, Персидском заливе и Оманском заливе в случае продолжения блокады, установленной США в отношении иранских портов. Об этом заявил представитель Центрального штаба «Хатам аль-Анбия» Вооруженных сил Ирана генерал-майор Али Абдоллахи, передает агентство Mehr.

«Если агрессивная и террористическая Америка продолжит свои незаконные действия по морской блокаде в регионе, (...) мощные Вооруженные силы Ирана запретят любой экспорт и импорт в Персидском заливе, Оманском заливе и Красном море», — сказал он.

По словам Абдоллахи, продолжение блокады США будет расценено как «предпосылка к нарушению перемирия». Генерал подчеркнул, что Иран готов применить всю свою военную мощь для защиты национальных интересов и суверенитета страны.

13 апреля армия США начала блокаду Ормузского пролива в отношении судов, следующих в порты Ирана или выходящих из них. По словам президента США Дональда Трампа, действия американских Военно-морских сил не затронут корабли, направляющиеся в другие страны Персидского залива.

21 марта президент России Владимир Путин в послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал всем иранцам достойно преодолеть суровые испытания.