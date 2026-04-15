Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:47, 15 апреля 2026

Иран выступил с угрозами в ответ на блокаду США

Иран пригрозил перекрыть торговое судоходство в случае продолжения блокады США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Francis Mascarenhas / Reuters

Иран может перекрыть торговое судоходство в Красном море, Персидском заливе и Оманском заливе в случае продолжения блокады, установленной США в отношении иранских портов. Об этом заявил представитель Центрального штаба «Хатам аль-Анбия» Вооруженных сил Ирана генерал-майор Али Абдоллахи, передает агентство Mehr.

«Если агрессивная и террористическая Америка продолжит свои незаконные действия по морской блокаде в регионе, (...) мощные Вооруженные силы Ирана запретят любой экспорт и импорт в Персидском заливе, Оманском заливе и Красном море», — сказал он.

По словам Абдоллахи, продолжение блокады США будет расценено как «предпосылка к нарушению перемирия». Генерал подчеркнул, что Иран готов применить всю свою военную мощь для защиты национальных интересов и суверенитета страны.

13 апреля армия США начала блокаду Ормузского пролива в отношении судов, следующих в порты Ирана или выходящих из них. По словам президента США Дональда Трампа, действия американских Военно-морских сил не затронут корабли, направляющиеся в другие страны Персидского залива.

21 марта президент России Владимир Путин в послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал всем иранцам достойно преодолеть суровые испытания.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok