19:29, 15 апреля 2026

Мужчина подошел к гуляющей по пляжу женщине, потрогал ее интимные места и сбежал

The Sun: Мужчина домогался 20-летней женщины на пляже в Великобритании
Марк Успенский

Фото: Copyright Lawrey / Shutterstock / Fotodom

20-летняя женщина стала жертвой сексуального нападения на пляже в Великобритании. Об этом стало известно The Sun.

По данным источника, инцидент произошел 8 апреля на побережье в Лоустофте. К гулявшей по набережной Марин-Парад девушке подошел мужчина. Он обнял ее без разрешения, потрогал интимные места — грудь и ягодицы, а также попытался поцеловать жертву. После этого он сбежал с места происшествия на велосипеде.

На данный момент полиция разыскивает свидетелей, которые видели, как злоумышленник домогался молодой женщины. Подозреваемым оказался худощавый мужчина среднего роста, бледнокожий; его ищут.

Ранее представший перед судом в Великобритании мужчина описал акт истязания женщины на пляже словами «изнасилование — это секс». Он также не признал обвинения в сексуальном нападении.

    Последние новости

    Минобороны России выпустило заявление о действиях Европы на фоне роста потерь ВСУ

    В Госдуме раскритиковали часовую норму для домашних заданий школьников

    Россиян захотели напоить игристым чаем

    Назван способ продлить жизнь смартфону

    В Кремле отказались называть Орбана союзником России

    Ущерб энергетической инфраструктуре Ближнего Востока оценили

    Похудевшая на 40 килограммов российская актриса сделала пластику груди

    Жильцам дырявого дома предложили скинуться на ремонт

    Россиянин похитил из монастыря 400 тысяч рублей

    Буданов высказался о возвращении украинцев в республику

    Все новости
