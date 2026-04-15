Мужчина подошел к гуляющей по пляжу женщине, потрогал ее интимные места и сбежал

The Sun: Мужчина домогался 20-летней женщины на пляже в Великобритании

20-летняя женщина стала жертвой сексуального нападения на пляже в Великобритании. Об этом стало известно The Sun.

По данным источника, инцидент произошел 8 апреля на побережье в Лоустофте. К гулявшей по набережной Марин-Парад девушке подошел мужчина. Он обнял ее без разрешения, потрогал интимные места — грудь и ягодицы, а также попытался поцеловать жертву. После этого он сбежал с места происшествия на велосипеде.

На данный момент полиция разыскивает свидетелей, которые видели, как злоумышленник домогался молодой женщины. Подозреваемым оказался худощавый мужчина среднего роста, бледнокожий; его ищут.

Ранее представший перед судом в Великобритании мужчина описал акт истязания женщины на пляже словами «изнасилование — это секс». Он также не признал обвинения в сексуальном нападении.