07:56, 15 апреля 2026Экономика

Названы сроки восстановления импортных пошлин США

Бессент: Администрация США может вернуть таможенные пошлины уже к началу июля
Вячеслав Агапов
СюжетПошлины США

Фото: Allison Robbert / Pool via CNP / Globallookpress.com

Администрация США может вернуть импортные пошлины к прежним значениям уже к началу июля. Сроки восстановления таможенных тарифов назвал министр финансов Скотт Бессент, его слова приводит ТАСС.

На организованном газетой The Wall Street Journal чиновник анонсировал возможную дату, когда импортные товары снова затронут пошлины.

«В плане тарифной политики решение Верховного суда отбросило нас назад, но мы будем проводить исследования относительно применения раздела 301, так что пошлины могут вернуться на предыдущие уровни к началу июля», — допустил он.

20 февраля 2026 года Верховный суд США признал незаконными пошлины Трампа, принесшие стране десятки миллиардов долларов. Сотрудники государственного органа пришли к выводу, что американский лидер превысил свои полномочия, введя тарифы без согласия Конгресса.

Позднее американский суд по вопросам международной торговли обязал Таможенно-пограничную службу вернуть компаниям миллиарды долларов, уплаченных в качестве импортных тарифов. Речь идет о сумме 130 миллиардов долларов.

