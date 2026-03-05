Американский суд обязал таможню вернуть компаниям миллиарды долларов незаконных пошлин

Суд в США обязал таможню вернуть компаниям уплаченные при Трампе пошлины

Американский суд по вопросам международной торговли обязал Таможенно-пограничную службу вернуть компаниям миллиарды долларов, уплаченных в качестве введенных президентом США Дональдом Трампом пошлин. Об этом со ссылкой на решение судьи Ричарда Итона пишет РИА Новости.

Судья распорядился, чтобы Таможенно-пограничная служба США вернула средства импортерам. Речь идет о сумме в 130 миллиардов долларов.

В документе говорится, что воспользоваться решением Верховного суда от 20 февраля могут все зарегистрированные импортеры.

Именно в этот день Верховный суд США признал незаконными пошлины Трампа, принесшие стране десятки миллиардов долларов. Сотрудники государственного органа пришли к выводу, что американский лидер превысил свои полномочия, введя тарифы без согласия Конгресса.

Трамп, в свою очередь, назвал решение позором. А представители его администрации предупредили, что массовые компенсации могут негативно повлиять на экономику США.