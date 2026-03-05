Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:09, 5 марта 2026Экономика

Американский суд обязал таможню вернуть компаниям миллиарды долларов незаконных пошлин

Суд в США обязал таможню вернуть компаниям уплаченные при Трампе пошлины
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетПошлины США

Фото: Leah Millis / Reuters

Американский суд по вопросам международной торговли обязал Таможенно-пограничную службу вернуть компаниям миллиарды долларов, уплаченных в качестве введенных президентом США Дональдом Трампом пошлин. Об этом со ссылкой на решение судьи Ричарда Итона пишет РИА Новости.

Судья распорядился, чтобы Таможенно-пограничная служба США вернула средства импортерам. Речь идет о сумме в 130 миллиардов долларов.

В документе говорится, что воспользоваться решением Верховного суда от 20 февраля могут все зарегистрированные импортеры.

Именно в этот день Верховный суд США признал незаконными пошлины Трампа, принесшие стране десятки миллиардов долларов. Сотрудники государственного органа пришли к выводу, что американский лидер превысил свои полномочия, введя тарифы без согласия Конгресса.

Трамп, в свою очередь, назвал решение позором. А представители его администрации предупредили, что массовые компенсации могут негативно повлиять на экономику США.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Иране началась наземная операция. Кто пошел в наступление и как оно повлияет на боеспособность Исламской Республики?

    Трамп выступил с призывом к Зеленскому по России

    В Пентагоне высказались о войне с Россией

    Проваливший Олимпиаду Малинин получил от МОК приз «За честную игру»

    Китайские смартфоны подорожают

    Россиянка сделала пластику под местной анестезией и назвала результат адом

    В Абу-Даби прозвучали взрывы

    В России предрекли резкий спад спроса на новостройки

    Россиянин впал в буйство на борту самолета США, устроил драку и был ликвидирован

    Американский суд обязал таможню вернуть компаниям миллиарды долларов незаконных пошлин

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok