Неделя тусовок в Куршевеле обойдется россиянам в 20 миллионов рублей

Неделя тусовок в Куршевеле на десять человек обойдется россиянам в 230 тысяч евро (20 миллионов рублей). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Больше всего денег уходит на жилье — вилла будет стоить до 120 тысяч евро (10,5 миллиона рублей) в неделю. Около 10 тысяч евро (882 тысячи рублей) придется отдать за вечеринки, включая вход и бронь столов. Еще 20 тысяч евро (1,7 миллиона рублей) уйдут на перформансы с видео, а полет на вертолете обойдется в 10 тысяч евро. Также надо будет выделить бюджет на катание на лыжах или сноубордах — 1,5 тысячи евро (132 тысячи рублей) с человека.

Ранее сообщалось, что в зимнем сезоне 2025-2026 отдыхавшие в Куршевеле, Франция, россияне потратили на катание на лыжах, рестораны и брендовые вещи 1,2 миллиона евро (106 миллионов рублей).