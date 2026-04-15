Отдыхавшие в Куршевеле россияне потратили на катание и брендовые вещи 106 миллионов рублей

В зимнем сезоне 2025-2026 отдыхавшие в Куршевеле, Франция, россияне потратили на катание на лыжах, рестораны и брендовые вещи 1,2 миллиона евро (106 миллионов рублей). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что в марте и вовсе траты выросли в пять раз по сравнению с февралем. Соотечественники приезжали на короткое время, но тратили много денег. Самый крупный чек был зафиксирован в местном ресторане La Ferme Saint Amour — 2,3 тысячи евро (206 тысяч рублей).

Ранее сообщалось, что самый дорогой зарубежный тур обошелся семье из России в миллион долларов (75,3 миллиона рублей). Уточняется, что россияне слетали на эту сумму в Бразилию.