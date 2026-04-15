Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:48, 15 апреля 2026

Партнер России по БРИКС пожаловался на покупку удобрений по заоблачным ценам

Вячеслав Агапов

Фото: Ahmad Masood / Reuters

Индии предлагают покупать удобрения по заоблачной цене в тысячу долларов. Об этом сообщает Bloomberg.

Такие расценки партнеру России по БРИКС предлагают за азотсодержащие удобрения, карбамид. Такое подорожание стало новым свидетельством того, как война в Иране приводит к резкому росту цен на питательные вещества для сельскохозяйственных культур, отмечают аналитики

Indian Potash Ltd., которая импортирует удобрения для нужд правительства, получила предложения на поставку 3,29 миллиона тонн по ценам от 935 до 1136 долларов за тонну. При этом, по данным Green Markets, цены на карбамид с Ближнего Востока, который ранее был крупным мировым поставщиком в Индию, до начала войны составляли 490 долларов за тонну.

Производство карбамида в самой Индии в значительной степени зависит от природного газа, большая часть которого поступает с Ближнего Востока и используется для производства аммиака. Нехватка сжиженного природного газа (СПГ) после фактического закрытия Ормузского пролива вынудила некоторые региональные компании приостановить производство и начать переговоры с иностранными поставщиками.

В Nikkei ранее предупредили, что положение дел в Персидском заливе обернулось резким скачком глобального индекса цен на удобрения. Это угрожает глобальному производству продовольствия. В прошлом месяце значение индекса увеличилось на 38 пунктов относительно февраля и достигло 183. Главной причиной такого развития событий стало подорожание природного газа, который необходим при производстве мочевины. Между тем поставки этого энергоносителя на треть зависят от импорта из зоны Персидского залива.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok