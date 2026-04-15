Раскрыты подробности о крупнейшей схеме уклонения от НДС на триллион рублей

СК возбудил дело по двум статьям на создателей схемы уклонения от НДС на ₽1 трлн

Следователи возбудили уголовные дела по двум статьям из-за создания крупнейшей сети «бумажного НДС» для ухода от налогов. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

Участникам вменяют статьи 173.1 («Незаконное образование юридического лица») и 187 («Неправомерный оборот средств платежей») УК РФ. По версии следствия, сеть состояла более чем из 4,8 тысячи транзитных организаций, которые фактически не вели свою деятельность. Они незаконно сформировали налоговые вычеты по уплате НДС для 40 тысяч компаний, в результате чего бюджетная система РФ недополучила свыше одного триллиона рублей.

Площадка действовала на территории Москвы, Санкт-Петербурга, Пермского края, Белгородской области и ряда других регионов. По адресам их офисов прошли обыски.

