Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:26, 15 апреля 2026

Раскрыты подробности о крупнейшей схеме уклонения от НДС на триллион рублей

СК возбудил дело по двум статьям на создателей схемы уклонения от НДС на ₽1 трлн
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Следователи возбудили уголовные дела по двум статьям из-за создания крупнейшей сети «бумажного НДС» для ухода от налогов. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

Участникам вменяют статьи 173.1 («Незаконное образование юридического лица») и 187 («Неправомерный оборот средств платежей») УК РФ. По версии следствия, сеть состояла более чем из 4,8 тысячи транзитных организаций, которые фактически не вели свою деятельность. Они незаконно сформировали налоговые вычеты по уплате НДС для 40 тысяч компаний, в результате чего бюджетная система РФ недополучила свыше одного триллиона рублей.

Площадка действовала на территории Москвы, Санкт-Петербурга, Пермского края, Белгородской области и ряда других регионов. По адресам их офисов прошли обыски.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok