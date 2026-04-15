Россиянин похитил из монастыря 400 тысяч рублей

В Тверской области задержали мужчину за кражу из монастыря. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 («Кража») УК РФ.

По данным ведомства, в правоохранительные органы обратился представитель Нило-Столобенской пустыни, мужского монастыря. Он сообщил, что неизвестный проник в братский корпус и похитил со стола более 400 тысяч рублей, которые предназначались на нужды храма.

Сотрудники уголовного розыска совместно с коллегами из патрульно-постовой службы установили и задержали 47-летнего жителя города Осташкова, который ранее работал при монастыре. Как было установлено, фигурант использовал дубликат ключей для похищения денег.

При обыске по месту жительства похищенное было обнаружено и возвращено заявителю. Решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения.

