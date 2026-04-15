19:39, 15 апреля 2026

Россиянин похитил из монастыря 400 тысяч рублей

Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал «Полиция 69»

В Тверской области задержали мужчину за кражу из монастыря. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 («Кража») УК РФ.

По данным ведомства, в правоохранительные органы обратился представитель Нило-Столобенской пустыни, мужского монастыря. Он сообщил, что неизвестный проник в братский корпус и похитил со стола более 400 тысяч рублей, которые предназначались на нужды храма.

Сотрудники уголовного розыска совместно с коллегами из патрульно-постовой службы установили и задержали 47-летнего жителя города Осташкова, который ранее работал при монастыре. Как было установлено, фигурант использовал дубликат ключей для похищения денег.

При обыске по месту жительства похищенное было обнаружено и возвращено заявителю. Решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения.

Ранее сообщалось, что россиянин получил шесть лет колонии из-за заначки в матрасе.

    Последние новости

    Минобороны России выпустило заявление о действиях Европы на фоне роста потерь ВСУ

    Россиян захотели напоить игристым чаем

    Назван способ продлить жизнь смартфону

    В Кремле отказались называть Орбана союзником России

    Ущерб энергетической инфраструктуре Ближнего Востока оценили

    Похудевшая на 40 килограммов российская актриса сделала пластику груди

    Жильцам дырявого дома предложили скинуться на ремонт

    Россиянин похитил из монастыря 400 тысяч рублей

    Буданов высказался о возвращении украинцев в республику

    Россиян призвали не ждать снижения цен на отдых в Анапе

    Все новости
