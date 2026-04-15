19:00, 15 апреля 2026

Россиянин получил шесть лет колонии из-за заначки в матрасе

Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олеся Чепурченко / ТАСС

В Крыму осудили мужчину, укравшего у друга 14 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Как установил суд, мужчина, являясь близким другом семьи, часто бывал в гостях и знал, что глава семьи хранит деньги под матрасом. Придя в очередной раз в гости, он похитил пять миллионов рублей и 90 тысяч долларов.

На похищенные средства он приобрел несколько автомобилей, ювелирную продукцию и другие товары. После задержания все было изъято сотрудниками правоохранительных органов.

Суд приговорил его к шести годам колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что россиянин изнасиловал женщину и попытался зарезать мужчину.

    Последние новости

    Минобороны России выпустило заявление о действиях Европы на фоне роста потерь ВСУ

    Россиян захотели напоить игристым чаем

    Назван способ продлить жизнь смартфону

    В Кремле отказались называть Орбана союзником России

    Ущерб энергетической инфраструктуре Ближнего Востока оценили

    Похудевшая на 40 килограммов российская актриса сделала пластику груди

    Жильцам дырявого дома предложили скинуться на ремонт

    Россиянин похитил из монастыря 400 тысяч рублей

    Буданов высказался о возвращении украинцев в республику

    Россиян призвали не ждать снижения цен на отдых в Анапе

    Все новости
