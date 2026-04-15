Россиянин получил шесть лет колонии из-за заначки в матрасе

В Крыму осудили мужчину, укравшего у друга 14 миллионов рублей

В Крыму осудили мужчину, укравшего у друга 14 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Как установил суд, мужчина, являясь близким другом семьи, часто бывал в гостях и знал, что глава семьи хранит деньги под матрасом. Придя в очередной раз в гости, он похитил пять миллионов рублей и 90 тысяч долларов.

На похищенные средства он приобрел несколько автомобилей, ювелирную продукцию и другие товары. После задержания все было изъято сотрудниками правоохранительных органов.

Суд приговорил его к шести годам колонии общего режима.

