15:28, 15 апреля 2026

Российскому аналогу NASAMS на шасси «Урала» предрекли впечатляющую эффективность

Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)
ЗРК NASAMS. Фото: Tom Little / Reuters

Импровизированный зенитный ракетный комплекс (ЗРК) на шасси грузовика «Урал», вооруженного авиационными ракетами, может показать хорошую эффективность при отражении массированных ударов. Результативность комплекса предрек Telegram-канал «Военная хроника».

Автор обратил внимание на фотографию очевидцев, которые заметили новый российский ЗРК малой и средней дальности. Трехосный грузовик вооружили четырьмя управляемыми ракетами класса «воздух-воздух» Р-77-1, которые разместили на наклонных направляющих. При пуске с борта истребителя они могут поразить цель на дальности более ста километров. По оценке канала, при старте с наземной платформы ракеты смогут эффективно уничтожать высотные цели на дальностях до 30 километров. Схожие характеристики демонстрируют аналогичные ракеты AIM-120B/C, которые используют в норвежских ЗРК NASAMS.

При работе с современными радиолокационными станциями (РЛС) подсвета и наведения 9С36/М, которые входят в состав ЗРК «Бук», Р-77-1 могут стать эффективным средством ПВО. «При залповом применении [ракеты Р-77-1] способны продемонстрировать весьма впечатляющую огневую производительность в ходе отражения массированных ударов крылатыми ракетами FP-5 Flamingo, "Нептун-МД", SCALP-EG и ряда БПЛА-камикадзе ВСУ», — пишет канал.

Материалы по теме:
«Они взяли у нас идею» 30 лет назад российский истребитель произвел фурор в мире. Почему его секреты продали США?
«Они взяли у нас идею»30 лет назад российский истребитель произвел фурор в мире. Почему его секреты продали США?
30 апреля 2024
Какие истребители есть у России? Самолеты пятого поколения и не только: чем гордятся Воздушно-космические силы страны
Какие истребители есть у России?Самолеты пятого поколения и не только: чем гордятся Воздушно-космические силы страны
21 марта 2023

В январе стало известно, что Норвегия работает над интеграцией ракет советской разработки в состав систем NASAMS, которые поставляют Киеву.

