Российскому аналогу NASAMS на шасси «Урала» предрекли впечатляющую эффективность

Импровизированный зенитный ракетный комплекс (ЗРК) на шасси грузовика «Урал», вооруженного авиационными ракетами, может показать хорошую эффективность при отражении массированных ударов. Результативность комплекса предрек Telegram-канал «Военная хроника».
Автор обратил внимание на фотографию очевидцев, которые заметили новый российский ЗРК малой и средней дальности. Трехосный грузовик вооружили четырьмя управляемыми ракетами класса «воздух-воздух» Р-77-1, которые разместили на наклонных направляющих. При пуске с борта истребителя они могут поразить цель на дальности более ста километров. По оценке канала, при старте с наземной платформы ракеты смогут эффективно уничтожать высотные цели на дальностях до 30 километров. Схожие характеристики демонстрируют аналогичные ракеты AIM-120B/C, которые используют в норвежских ЗРК NASAMS.
При работе с современными радиолокационными станциями (РЛС) подсвета и наведения 9С36/М, которые входят в состав ЗРК «Бук», Р-77-1 могут стать эффективным средством ПВО. «При залповом применении [ракеты Р-77-1] способны продемонстрировать весьма впечатляющую огневую производительность в ходе отражения массированных ударов крылатыми ракетами FP-5 Flamingo, "Нептун-МД", SCALP-EG и ряда БПЛА-камикадзе ВСУ», — пишет канал.
В январе стало известно, что Норвегия работает над интеграцией ракет советской разработки в состав систем NASAMS, которые поставляют Киеву.