В Кремле назвали особо привилегированного партнера

12:42, 15 апреля 2026

Песков назвал Китай особо привилегированным партнером России
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о подготовке контактов на высшем уровне в рамках предстоящего визита российского лидера Владимира Путина в Китай. Об этом он сообщил в ходе брифинга, передает РИА Новости.

«Китай — наш особо привилегированный стратегический партнер», — подчеркнул представитель Кремля. Он добавил, что визит и контакты на высшем уровне готовятся, а о сроках будет сообщено своевременно.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин в 2026 году посетит Китай. По некоторым данным, отправиться в КНР президент России может в мае этого года, однако Песков пока не стал говорить о конкретных датах.

14 апреля стало известно, что министр иностранных дел России Сергей Лавров и его китайский коллега Ван И обсудили подготовку к встрече Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

