Зеленский заявил о выделении новой помощи Украине

Зеленский: Пять стран согласились выделить новую помощь Украине

Пять стран согласились на новые взносы в программу PUR — инициативы НАТО по закупке вооружений для ВСУ. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

По его словам, выделить средства согласились Литва, Эстония, Бельгия, Нидерланды и Норвегия. Помимо этого, как отметил украинский лидер, Великобритания продолжит поставку беспилотников, а Канада поддержит оборонные направления республики.

Ранее глава Минобороны Украины Михаил Федоров раскрыл подробности «мегасделки» с Германией на четыре миллиарда евро, о которой говорил Зеленский. Он указал, что соглашения касаются усиления систем противовоздушной обороны, а также увеличения инвестиций в производство дронов.