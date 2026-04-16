10:09, 16 апреля 2026Экономика

В России заявили о продаже упавшего на презентации робота в Японию

Российская «Айдол» объявила о контракте на поставку роботов-ассистентов в Японию
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Японская компания из сферы IT и гейм-разработки заключила с российским производителем человекоподобных роботов-ассистентов «Айдол» контракт на поставку его продукции на сумму, превышающую 250 тысяч долларов. Об этом изданию Forbes рассказали в пресс-службе российского разработчика.

Название структуры, выступающей в качестве покупателя, по неизвестной причине не уточняется. Однако в «Айдол» утверждают, что японцы сами вышли на контакт после того, как сначала узнали о российских роботах на презентации в ноябре прошлого года, а затем оценили их на международной выставке в Дубае в феврале.

Во время московской презентации робот от «Айдол» вышел на сцену в сопровождении пары человек, сделал несколько шагов, помахал рукой, потом потерял равновесие и упал, лишившись кусков обшивки. Гендиректор российской компании Владимир Витухин предположил, что инцидент связан с недостаточным освещением или сбоем в напряжении.

Поставки в Японию запланированы на второй и третий квартал этого года. По словам Витухина, контракт стал доказательством готовности «Айдола» к работе на глобальном рынке, потому что в Японии высокая конкуренция и имеется своя сильная технологическая база.

Лидер «Новой Технологической Коалиции», основатель и председатель совета директоров «Промобот» Алексей Южаков добавил, что сделка стала важным прецедентом для российского рынка, потому что индустрия перешла от демонстраций к реальным продуктам.

Предполагается, что роботов от «Айдол» можно использовать в качестве ассистентов и администраторов. Большая часть его компонентов — 77 процентов — являются российскими. В случае выхода на серийное производство планируется увеличить долю до 93 процентов.

    Последние новости

    Стало известно о возможной судьбе записавшего предсмертное видео военблогера Воеводы

    Желающим достичь долголетия людям дали пять советов

    Неизвестные расправились с арбитром во время футбольного матча

    Москвичей предупредили о снеге и гололеде

    Россияне потеряли интерес к машинам одной страны СНГ

    Аналитик высказался о последствиях потери чешского рынка нефти для России

    Журова назвала различия русского менталитета от европейского

    Польша обещала не пускать Украину в ЕС в ускоренном порядке

    Ермака уличили в обращении к астрологам

    В России отреагировали на атаку дронов ВСУ на Туапсе

    Все новости
