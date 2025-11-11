Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
23:51, 11 ноября 2025Наука и техника

Российский человекоподобный робот сделал пару шагов на презентации и упал

Первый российский антропоморфный робот Aidol упал на презентации в Москве
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Новосильцев Артур / Агентство «Москва»

Первый российский антропоморфный робот Aidol во время презентации в Москве сделал пару шагов и упал. Об этом сообщило «Агентство городских новостей Москва».

«Это как раз то самое обучение в реальном времени, когда удачная ошибка превращается в знание, а неудачная ошибка — в опыт. Надеюсь, что эта ошибка превратится в опыт», — прокомментировал падение директор компании-разработчика Владимир Витухин.

Робот Aidol на 77 процентов состоит из российских комплектующих. Устройство оснащено 19 сервоприводами, что позволяет генерировать 12 базовых эмоций. Витухин подчеркнул, что робот способен выполнять команды, а также взаимодействовать с человеком. Его планируется использовать в сфере услуг, промышленности и общественных пространствах.

Ранее сообщалось, что компания «Гумич РТК» показала роботизированный комплекс «Импульс-ПВО», который несет дроны-перехватчики, на выставке «Интерполитех-2025» в Москве.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Подмосковье ребенок подорвался на заминированной пачке денег

    Российский военный отбил свою машину у ВСУ и вывез раненых товарищей

    Показаны последствия удара по энергосистеме Украины

    На Украине предрекли продвижение ВС России в Запорожской области

    В Китае разработали плавающий ЗРК «для вторжения на Тайвань»

    79-летний ветеран расправился со сломавшим ему ноги голым преступником

    Украина отрезала часть Днепропетровской области от железнодорожного сообщения

    Назван фаворит товарищеского матча между сборными России и Перу

    Москвичам назвали дату первого снега

    В Госдуме назвали единственный способ обзавестись жильем для молодой семьи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости