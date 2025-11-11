Российский человекоподобный робот сделал пару шагов на презентации и упал

Первый российский антропоморфный робот Aidol упал на презентации в Москве

Первый российский антропоморфный робот Aidol во время презентации в Москве сделал пару шагов и упал. Об этом сообщило «Агентство городских новостей Москва».

«Это как раз то самое обучение в реальном времени, когда удачная ошибка превращается в знание, а неудачная ошибка — в опыт. Надеюсь, что эта ошибка превратится в опыт», — прокомментировал падение директор компании-разработчика Владимир Витухин.

Робот Aidol на 77 процентов состоит из российских комплектующих. Устройство оснащено 19 сервоприводами, что позволяет генерировать 12 базовых эмоций. Витухин подчеркнул, что робот способен выполнять команды, а также взаимодействовать с человеком. Его планируется использовать в сфере услуг, промышленности и общественных пространствах.

