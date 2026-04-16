15:05, 16 апреля 2026Интернет и СМИ

Боня уличила Собчак в «грязных делишках» и обратилась к ней с просьбой

Блогерша Виктория Боня заявила, что команда Собчак хочет ее подставить
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Блогерша Виктория Боня уличила телеведущую Ксению Собчак в попытках найти негативные отзывы о ней. В видео, опубликованном в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), она также обратился к ведущей с просьбой.

«Я, друзья, сегодня узнала, что команда Ксении Собчак под меня роет. Я хочу обратиться к Собчак. Ксюш, живи своей жизнью, не надо ко мне лезть. (...) Все твои эти грязные делишки и истории я уже знаю за версту», — сказала Боня.

По ее словам, Собчак просит ее друзей и знакомых об интервью, в которых те негативно отзывались бы о Боне. Блогерша также предположила, что вскоре против нее могут начать заказывать негативные материалы.

