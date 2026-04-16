Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:42, 16 апреля 2026Экономика

Экономике России предрекли укрепление

Доцент Чирков: Российская экономика продолжит рост вопреки прогнозам экспертов
Вячеслав Агапов

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Российская экономика продолжит рост вопреки прогнозам экспертов. Об этом заявил доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Максим Чирков, его слова приводит «Радио КП».

Ранее эксперты Международного валютного фонда (МВФ) заявили, что по итогам 2025 года Россия осталась четвертой экономикой мира. Рассчитанный по показателю покупательной способности ВВП РФ составил 7,26 триллиона долларов, что позволило ей сохранить место в топ-4. Первое место занимает Китай (41,2 триллиона долларов), следом идут США (30,8 триллиона) и Индия (17,3 триллиона).

Материалы по теме:
«Это тревожный сигнал» Работодатели начали урезать россиянам рабочую неделю. Чем опасна неполная занятость?
3 апреля 2026
Миру предсказали ужасающий продовольственный кризис из-за конфликта США и Ирана. Избежит ли человечество глобального голода?
Миру предсказали ужасающий продовольственный кризис из-за конфликта США и Ирана.Избежит ли человечество глобального голода?
9 апреля 2026

По мнению Чиркова, сохранение позиций в топе ведущих стран мира — закономерный результат. Позиции России более чем стабильны, и ее экономика продолжит рост.

«Есть много фундаментальных факторов, которые будут толкать российскую экономику вперед, увеличивать темпы экономического роста. Главное — это, конечно, рост конкурентоспособности. (…) Те данные, которые сейчас есть, говорят о стабильности и, по мере смягчения кредитно-денежной политики и некоторых других факторов, мы уже в 2026 году увидим вполне существенный экономический рост», — предрек дальнейшее укрепление эксперт.

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева предупредила, что затягивание войны в Иране может обернуться рядом негативных последствий для мировой экономики. Одним из главных последствий эскалации конфликта на Ближнем Востоке она назвала стремительный рост цен на энергоносители, включая нефть и сжиженный природный газ. Нарушение судоходства в Ормузском проливе также чревато разгоном стоимости удобрений, что, в свою очередь, может привести к удорожанию продовольствия, пояснила она.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Вооруженный мужчина скрылся после расстрела полицейских в российском регионе

    Популярная российская блогерша рассказала о проблемах со здоровьем и обратилась к зрителям

    Российский патрон с краской помешает FPV-дронам

    Россиян научили правильно составлять резюме

    В России ответили на обвинения в несерьезном отношении к переговорам по Украине

    Сбитая самолетом в аэропорту Казахстана собака повредила лайнер

    Туша огромного существа заблокировала канал в знаменитом городе

    В двух московских театрах закрыли буфеты из-за нарушений

    Раскрыта распространенная ошибка при хранении помидоров

    Раскрыты возможности Словакии для блокировки 20-го пакета санкций ЕС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok