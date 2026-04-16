Порошенко вложил деньги в развитие «дружественных России» стран

Алевтина Запольская
Фото: Gleb Garanich / Reuters

Бывший президент Украины Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) вложил миллиарды гривен в иностранные облигации дружественных России стран. Об этом пишет политолог Петр Олещук на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По его словам, Порошенко обогатился более чем на 4 миллиарда гривен (91 миллион долларов). Олещук также задался вопросом, почему средства он не направил на Украину.

«Он вложил миллиарды в развитие экономик других стран, в том числе и дружественных России. То есть вместо того чтобы развивать экономику собственной воюющей страны, Петр Алексеевич активно помогает экономике Венгрии, Турции, Румынии, Австрии и даже ЮАР», — сообщил политолог.

Ранее сообщалось, что окружение Петра Порошенко переобулось в отношении проигравшего парламентские выборы в Венгрии Виктора Орбана. По словам украинских журналистов, партия Порошенко «Евросолидарность» дружила и зарабатывала, когда ей это представлялось выгодным.

