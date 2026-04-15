Сенат США принял решение о полномочиях Трампа бить по Ирану

WP: Сенат США отказался запрещать Трампу наносить удары по Ирану

В очередной раз в американском Сенате провалилась резолюция, которая могла бы запретить президенту Дональду Трампу отдавать приказы о новых ударах по Ирану. Об этом сообщает The Washington Post.

По данным издания, голосование оказалось очередным испытанием поддержки законодателями «непопулярного конфликта». С начала военной операции США в Иране представители демократов вынесли на обсуждение три резолюции о полномочиях в отношении войны. Все три попытки оказались безуспешными.

Часть республиканцев, выступившая против резолюции, считает, что лидер Соединенных Штатов все равно должен консультироваться с Конгрессом, так как боевые действия приближаются к двухмесячной отметке. В ней заключается важная юридическая тонкость: в Америке существует закон о военных полномочиях 1973 года, используемый для проведения голосования по этому вопросу. Его цель — требование к президенту о выводе американских войск из любого конфликта, который не санкционирован Конгрессом, в течение 60 дней. Между тем, глава Белого дома может получить 30-дневную отсрочку, если подтвердит, что это «неизбежная военная необходимость».

Издание пишет, что в четверг Палата представителей проголосует по собственной резолюции, запрещающей Дональду Трампу отдавать приказы о новых ударах по Ирану. Принятие аналогичного документа провалилось в прошлом месяце. За него проголосовали два республиканца из Палаты представителей, а против — четыре демократа.

Ранее стало известно, что США вместе с Ираном приблизились к достижению сделки по урегулированию. Чиновники пока не дают стопроцентных гарантий, но часть из них сохраняет позитивный настрой относительно возможного соглашения.