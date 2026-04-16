21:36, 16 апреля 2026

Трамп одной фразой прокомментировал массированную атаку ВС России на Киев

Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Jessica Koscielniak / Reuters

Президент США Дональд Трамп прокомментировал массированную атаку ВС России на Киев 16 апреля. Он ограничился одной фразой в эфире телеканала Sky News.

«Я думаю, это было ужасно», — заявил американский лидер. От дальнейших комментариев он отказался.

16 апреля стало известно, что ВС РФ нанесли массированный удар возмездия по военным объектам на Украине. По данным координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, в Киевской области семью российскими ракетами был атакован завод «Маяк», а также ТЭЦ Белая Церковь.

«Удар по "Маяку" — это не про инфраструктуру, а про военное производство и ремонтные мощности. ТЭЦ — элемент давления: энергетика плюс обеспечение производства», — обратил внимание Лебедев.

    Последние новости

    Захарова прокомментировала заявления Мадьяра об отношениях с Россией

    Израиль потребовал сохранить войска в Ливане после завершения конфликта

    Трамп назвал условие для возобновления ударов по Ирану

    Скидку на автоштрафы для россиян предложено продлить на время обжалования

    Глава Туапсинского округа рассказал о серьезных последствиях атаки украинских БПЛА

    Набиуллина раскрыла острую проблему российской экономики

    В Швеции заявили о проверке Россией НАТО на прочность

    Пенсионерки едва не оказались под обломками рухнувшей стены

    Мощное уничтожение пехоты и техники ВСУ сняли на видео

    Трамп одной фразой прокомментировал массированную атаку ВС России на Киев

    Все новости
