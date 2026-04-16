Трамп одной фразой прокомментировал массированную атаку ВС России на Киев

Президент США Дональд Трамп прокомментировал массированную атаку ВС России на Киев 16 апреля. Он ограничился одной фразой в эфире телеканала Sky News.

«Я думаю, это было ужасно», — заявил американский лидер. От дальнейших комментариев он отказался.

16 апреля стало известно, что ВС РФ нанесли массированный удар возмездия по военным объектам на Украине. По данным координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, в Киевской области семью российскими ракетами был атакован завод «Маяк», а также ТЭЦ Белая Церковь.

«Удар по "Маяку" — это не про инфраструктуру, а про военное производство и ремонтные мощности. ТЭЦ — элемент давления: энергетика плюс обеспечение производства», — обратил внимание Лебедев.