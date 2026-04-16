12:47, 16 апреля 2026Россия

Украина выпустила по российским объектам умные авиабомбы

Минобороны России заявило об уничтожении пяти управляемых авиабомб ВСУ
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

За сутки средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили пять умных управляемых авиационных бомб, выпущенных Вооруженными силами Украины (ВСУ) по российским объектам. Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Кроме того, в ведомстве сообщили об уничтожении 270 беспилотников самолетного типа. Районы, где они сбиты, не раскрываются.

ВСУ регулярно предпринимают атаки на российские объекты при помощи умных авиабомб. Так, в Минобороны сообщали об уничтожении 10 таких снарядов 1 апреля и 8 — 23 марта.

В сентябре военный эксперт Алексей Живов в беседе с «Лентой.ру» предположил, что ВСУ располагают лишь небольшим количеством умных авиабомб. По его мнению, в сводках речь идет об американских корректируемых снарядах, которые после сброса с самолета могут разворачиваться на 180 градусов и кружить над целью.

