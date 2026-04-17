Лукашенко прокомментировал результаты выборов в Венгрии

Лукашенко: Орбан проиграл выборы из-за проблем во внутренней политике

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан проиграл парламентские выборы из-за проблем во внутренней политике. Так результаты выборов в европейской стране прокомментировал президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает Telegram-канал «Пул Первого».

«Почему с таким результатом — две трети голосов в парламенте [у оппозиционной партии Tisa] — Орбан проиграл? Значит, были серьезные изъяны в политике, особенно внутренней», — заявил белорусский лидер.

Он предположил, что оппозиция смогла предложить более привлекательную альтернативу.

Ранее Лукашенко заявил, что США стоит поучиться демократии у Белоруссии. По его словам, об отсутствии прав человека в США говорит и поощрение со стороны Вашингтона ударов Израиля по сектору Газа.