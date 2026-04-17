15:01, 17 апреля 2026Экономика

Москву предупредили о резком ухудшении условий

МЧС: Москву ожидает резкое ухудшение погодных условий
Александра Качан (Редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В ближайшее время Москву ожидает резкое ухудшение погодных условий. Об этом пишет Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на МЧС.

В воскресенье и понедельник, 19 и 20 апреля, в Москве пройдет дождь с мокрым снегом и порывистым ветром до 15 метров в секунду, также возможно образование гололедицы на дорогах. Ночью температура может опуститься до нуля градусов.

В МЧС призвали водителей снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих машин. Также стоит парковаться в безопасных местах и избегать внезапных маневров.

Ранее сообщалось, что до конца апреля в Москве пройдет очередная волна похолодания.

