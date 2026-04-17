Отсутствие крематориев в маленьких населенных пунктах объяснили

Авдеев: Крематории в маленьких населенных пунктах не окупаются

Крематории можно открыть не во всех населенных пунктах России, так как при недостатке жителей они не окупятся. Об этом рассказал член комиссии по профессиональной квалификации по похоронному делу Национального Совета при Президенте РФ по профессиональным квалификациям Антон Авдеев в беседе с НСН.

По его словам, крематории могут окупиться только при населении минимум 800 тысяч человек. В этом случае работы для предприятия достаточно, чтобы покрыть технические затраты.

«Это как церковь, которую можно построить только в селе, вокруг которой есть 10-15 деревень. Эти деревни поддерживают церковь. Просто должен быть достаточно большой объем рынка», — объяснил специалист.

Ранее стало известно, что резкое подорожание похоронных услуг в России связно со стремительным ростом издержек отраслевых организаций. За последние три года цены выросли на 30-45 процентов.