Бывший СССР
09:24, 18 апреля 2026Бывший СССР

Лукашенко рассказал о направленной против России политике Запада

Вячеслав Агапов

Фото: president.gov.by

Запад всегда провоцировал постсоветские республики против России. О направленной против РФ политике в интервью RT рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

По словам главы государства, зарубежные политики всегда пытались настроить бывшие республики СССР против Москвы.

«Слушайте, вы (Запад) всегда и нас, и Украину, и другие постсоветские республики провоцировали против России. Вы всегда провоцировали. И Володя Зеленский что-что, а это знал. Знал — и я тоже знал, и знаю сейчас», — заявил Лукашенко в разговоре с Риком Санчесом.

Также в рамках интервью президент Белоруссии признал, что, несмотря на все переговоры с Западом, прекрасно понимает, что он «не их сукин сын». Однако он вынужден участвовать в этих переговорах ради интересов граждан. Поэтому Белоруссия придерживается многовекторной политики, продиктованной экономическими обстоятельствами, подчеркнул Лукашенко.

