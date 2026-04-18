В заявлении Мадьяра о «Дружбе» увидели внешнее вмешательство в выборы в Венгрии

Заявление главы победившей на выборах в Венгрии партии «Тиса» Петера Мадьяра о возобновлении работы нефтепровода «Дружба» говорит о внешнем вмешательстве в выборы республики. Таким мнением поделился журналист Томас Фази в соцсети X.

По его словам, стратегия была ясна с самого начала. «Стратегия была ясна с самого начала. <...> "Проголосуете не за того кандидата — и можете забыть о дешевой российской нефти, но проголосуете за нужного... и, возможно, нам удастся решить эту проблему". Это — вопиющее вмешательство из-за рубежа и дестабилизация, осуществленные при полной поддержке Брюсселя», — написал он.

Ранее Петер Мадьяр заявил, что остановленные поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба» могут возобновиться на следующей неделе. О причинах остановки прокачки и возможных сроках полного восстановления транзита не сообщалось.