Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:10, 18 апреля 2026

На Западе увидели следы внешнего вмешательства в выборы в Венгрии

Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)
СюжетПовреждение нефтепровода «Дружба»

Фото: Jedrzej Wojnar / Agencja Wyborcza.pl / Reuters

Заявление главы победившей на выборах в Венгрии партии «Тиса» Петера Мадьяра о возобновлении работы нефтепровода «Дружба» говорит о внешнем вмешательстве в выборы республики. Таким мнением поделился журналист Томас Фази в соцсети X.

По его словам, стратегия была ясна с самого начала. «Стратегия была ясна с самого начала. <...> "Проголосуете не за того кандидата — и можете забыть о дешевой российской нефти, но проголосуете за нужного... и, возможно, нам удастся решить эту проблему". Это — вопиющее вмешательство из-за рубежа и дестабилизация, осуществленные при полной поддержке Брюсселя», — написал он.

Ранее Петер Мадьяр заявил, что остановленные поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба» могут возобновиться на следующей неделе. О причинах остановки прокачки и возможных сроках полного восстановления транзита не сообщалось.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok