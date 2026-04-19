Крысиный яд нашли в банке детского питания

19:27, 19 апреля 2026Мир

В Австрии в банке детского питания нашли крысиный яд
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Djordje Novakov / Shutterstock / Fotodom

В Австрии в банке детского питания компании HiPP нашли крысиный яд. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление полиции страны.

Отмечается, что один из покупателей пожаловался на яд, обнаруженный в товаре. Известно, что на данный момент продукцию отозвали из более чем 1,5 тысячи магазинов в Австрии. Помимо того, токсин обнаружили в питании, которое находилось в магазинах Чехии и Словакии.

В свою очередь в компании HiPP назвали ситуацию внешним преступным вмешательством в цепочку поставок.

Ранее житель Подмосковья рассказал, что в доставке из «Пятерочки» ему попалась живая мышь. Все произошло в Красногорске. Мужчина сообщил, что в пакете, который ему привезли из магазина, оказался грызун, который успел погрызть продукты.

