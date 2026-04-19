Крысиный яд нашли в банке детского питания

В Австрии в банке детского питания нашли крысиный яд

В Австрии в банке детского питания компании HiPP нашли крысиный яд. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление полиции страны.

Отмечается, что один из покупателей пожаловался на яд, обнаруженный в товаре. Известно, что на данный момент продукцию отозвали из более чем 1,5 тысячи магазинов в Австрии. Помимо того, токсин обнаружили в питании, которое находилось в магазинах Чехии и Словакии.

В свою очередь в компании HiPP назвали ситуацию внешним преступным вмешательством в цепочку поставок.

