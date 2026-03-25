Житель Подмосковья пожаловался на живую мышь в доставке «Пятерочки»

Житель Подмосковья получил в доставке «Пятерочки» живую мышь вместе с продуктами

Житель Подмосковья рассказал, что в доставке из «Пятерочки» ему попалась живая мышь. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot проверка».

Все произошло в Красногорске. Мужчина сообщил, что в пакете, который ему привезли из магазина, оказался грызун, который успел погрызть продукты.

При этом поддержка вернула ему 100 рублей за испорченный товар, а также пообещала начислить бонусы. Для замены продуктов попросили отдать обратно весь заказ, однако погрызенный хлеб покупатель уже выкинул. Мышь он отпустил на волю.

Ранее жительница Татарстана нашла волосы в творожном сырке из магазина «Пятерочка». На опубликованном видео женщина распределяет творожную массу по тарелке, чтобы показать инородные включения в продукте.