Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:02, 20 января 2026Россия

Россиянка нашла волосы в сырке из «Пятерочки»

Жительница Татарстана нашла волосы в творожном сырке из «Пятерочки»
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Осторожно, новости»

Жительница Татарстана нашла волосы в творожном сырке из магазина. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» и публикует снятые россиянкой кадры.

На видео женщина распределяет творожную массу по тарелке, чтобы показать инородные включения в продукте. Там же автор ролика называет место, где купила сырок — в магазине «Пятерочка». «Я откусываю, а там вот эти все волосы, еще и не один», — рассказала она.

После этого покупательница обратилась в магазин. Там извинились за волосы в сырке, однако каких-либо иных действий руководством торговой точки предпринято не было, отмечает канал. Россиянка собирается подать жалобу в Санэпидемстанцию.

Ранее житель Петербурга нашел червей в маринованных огурцах. Банку солений он купил на Парашютной улице. Россиянин разрезал один из огурцов вдоль и показал его содержимое — полая сердцевина огурца была заполнена червями белого цвета.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп решил создать новую организацию вместо ООН. Почему Россия может отказаться от участия в ней?

    Макрон пригласил Трампа на ужин, глава США ответил угрозами. Как в этом замешаны Россия и Израиль

    От AirPods до утюга. Какие устройства могут подслушивать россиян

    В пещере нашли мумии живших столетия назад гепардов

    Пользователи сети назвали социопатами пассажиров самолетов за одно действие на борту

    Появились подробности о раздавленном танком российском школьнике

    Доходы России от подорожания золота оказались сопоставимы с замороженными активами

    Подростки под Москвой поздравили подругу с днем рождения и едва не сожгли ее

    Две страны закрыли страницу войны

    Россиянка нашла волосы в сырке из «Пятерочки»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok