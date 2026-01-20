Россиянка нашла волосы в сырке из «Пятерочки»

Жительница Татарстана нашла волосы в творожном сырке из «Пятерочки»

Жительница Татарстана нашла волосы в творожном сырке из магазина. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» и публикует снятые россиянкой кадры.

На видео женщина распределяет творожную массу по тарелке, чтобы показать инородные включения в продукте. Там же автор ролика называет место, где купила сырок — в магазине «Пятерочка». «Я откусываю, а там вот эти все волосы, еще и не один», — рассказала она.

После этого покупательница обратилась в магазин. Там извинились за волосы в сырке, однако каких-либо иных действий руководством торговой точки предпринято не было, отмечает канал. Россиянка собирается подать жалобу в Санэпидемстанцию.

