Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:14, 19 января 2026Россия

Россиянин нашел червей в маринованных огурцах

Петербуржец купил банку маринованных огурцов и нашел в ней червей
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Петербуржец купил банку маринованных огурцов и нашел в ней червей. Сделанные им фото опубликовал Telegram-канал Mash на Мойке.

Мужчина купил банку маринованных огурцов на Парашютной улице. Открыв банку, он понял, что овощи испорчены.

Россиянин разрезал один из огурцов вдоль и показал его содержимое: полая сердцевина огурца была заполнена червями белого цвета.

Ранее в Москве семья нашла острый кусок металла в пельменях. Заказ, привезенный на дом, был сделан в продовольственном магазине «Перекресток».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Подмосковье произошло резонансное убийство. 19-летний Имомали зарезал 18-летнего Илью после перепалки в автобусе

    Российских резервистов начали готовить к отражению атак ВСУ. Могут ли их отправить на СВО

    Корабль пришельцев или секретное оружие России. Чем оказался загадочный астероид, угрожавший Земле

    Бывшего мужа Николь Кидман уличили в романе с похожей на нее 26-летней девушкой

    Турист провалился под лед на замерзшем озере и был найден бездыханным

    Правительство Германии уличили в смене внешнеполитической ориентации

    Названы маскирующиеся под безобидное состояние симптомы рака желудка

    В Китае арестовали авторов новости об однополых отношениях между пандами

    «Калашников» рассказал о рембригадах в зоне СВО

    Обоснованность введения нового штрафа для российских водителей оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok