Россиянин нашел червей в маринованных огурцах

Петербуржец купил банку маринованных огурцов и нашел в ней червей. Сделанные им фото опубликовал Telegram-канал Mash на Мойке.

Мужчина купил банку маринованных огурцов на Парашютной улице. Открыв банку, он понял, что овощи испорчены.

Россиянин разрезал один из огурцов вдоль и показал его содержимое: полая сердцевина огурца была заполнена червями белого цвета.

Ранее в Москве семья нашла острый кусок металла в пельменях. Заказ, привезенный на дом, был сделан в продовольственном магазине «Перекресток».

