12:32, 19 января 2026Россия

В Москве семья нашла кусок лезвия в купленных в «Перекрестке» пельменях

В Москве семья купила пельмени в «Перекрестке» и нашла в них кусок лезвия
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: J_K / Shutterstock / Fotodom

В Москве семья нашла кусок лезвия в купленных в «Перекрестке» пельменях. Об этом сообщает Telegram-канал Shot Проверка, доступный подписчикам.

Речь идет о пельменях, выпускаемых под брендом «Сибирская коллекция». Заказ был доставлен курьером.

Увидев инородное тело в одном из пельменей, москвичи обратились с претензией к продавцу. Магазин вернул им деньги, также компания изъяла с полок всю партию готового к реализации товара. На момент публикации материала на сайте ретейлера товар «Сибирская коллекция. Пельмени "Домашние"» отсутствовал.

Ранее в Карелии кишечную палочку нашли в наггетсах из «ВкусВилла». Торговой сети было вынесено предупреждение по линии Роспотребнадзора.

