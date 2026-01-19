В Москве семья нашла кусок лезвия в купленных в «Перекрестке» пельменях

В Москве семья купила пельмени в «Перекрестке» и нашла в них кусок лезвия

В Москве семья нашла кусок лезвия в купленных в «Перекрестке» пельменях. Об этом сообщает Telegram-канал Shot Проверка, доступный подписчикам.

Речь идет о пельменях, выпускаемых под брендом «Сибирская коллекция». Заказ был доставлен курьером.

Увидев инородное тело в одном из пельменей, москвичи обратились с претензией к продавцу. Магазин вернул им деньги, также компания изъяла с полок всю партию готового к реализации товара. На момент публикации материала на сайте ретейлера товар «Сибирская коллекция. Пельмени "Домашние"» отсутствовал.

Ранее в Карелии кишечную палочку нашли в наггетсах из «ВкусВилла». Торговой сети было вынесено предупреждение по линии Роспотребнадзора.