Опубликовано видео уничтожения техники ВСУ под Красноармейском

Российская группировка войск «Центр» продолжает наносить удары по позициям украинских формирований. На видео, снятое 19 апреля, попали фрагменты разгрома живой силы, артиллерии и тяжелых дронов противника сразу на нескольких направлениях — кадры опубликованы в Telegram-канале «Работайте, братья!».

Как сообщается, бои идут в районах Красноармейска, Димитрова, а также на территории Днепропетровской области. На опубликованных кадрах видно, как уничтожаются боевая техника и транспорт Вооруженных сил Украины (ВСУ), артиллерийские системы, позиции и средства связи, а также тяжелые дроны-бомбардировщики.

Ранее российские военные поразили несколько пунктов временной дислокации (ПВД) украинских подразделений. В Константиновке поражен ПВД 100-й отдельной механизированной бригады ВСУ с помощью ФАБ-1500. Также в Херсоне атаке ФАБ-500 подвергся ПВД 34-й бригады управления ВСУ.