00:58, 19 апреля 2026Мир

США и Иран договорились по ключевому вопросу

Habertürk: США и Иран смогли договориться по 80 % вопросов ядерного досье
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Planet Labs Inc / Reuters

Вашингтон и Тегеран смогли достичь договоренностей практически по 80 процентам вопросов, которые касаются ядерного досье. Об этом сообщает телеканал Habertürk со ссылкой на источники.

По его данным, переговорный трек разделен на несколько направлений, одно из которых — ядерное. Большинство вопросов по ядерному досье уже согласованы, тогда как по оставшимся переговоры продолжаются, утверждают источники. Между тем, стороны сохраняют контакт в рамках действующего диалога.

Обогащенный уран Ирана в объеме 440-450 килограммов, как отмечают журналисты, якобы может быть направлен в третью страну, в том числе в Турцию или Пакистан.

Ранее Тегеран снова перекрыл Ормузский пролив. Исламская Республика заявила, что откроет его только после того, как Вашингтон снимет свою морскую блокаду.

    Последние новости

    «Расстреливал в упор». В Киеве бывший военный ВСУ открыл огонь по прохожим, ворвался в супермаркет и взял заложников

    В Иране предостерегли США от «ошибок»

    Появились подробности об атаке дронов на российский регион

    Пушков прокомментировал решение США по российской нефти

    «Реал Сосьедад» выиграл Кубок Испании без россиянина Захаряна в составе

    Берлин погрузился во тьму

    США и Иран договорились по ключевому вопросу

    В МИД Ирана ответили на «проповедь» Каллас

    КНДР запустила неопознанную баллистическую ракету

    Раскрыто мнение американцев о войне с Ираном

    Все новости
