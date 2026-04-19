США и Иран договорились по ключевому вопросу

Habertürk: США и Иран смогли договориться по 80 % вопросов ядерного досье

Вашингтон и Тегеран смогли достичь договоренностей практически по 80 процентам вопросов, которые касаются ядерного досье. Об этом сообщает телеканал Habertürk со ссылкой на источники.

По его данным, переговорный трек разделен на несколько направлений, одно из которых — ядерное. Большинство вопросов по ядерному досье уже согласованы, тогда как по оставшимся переговоры продолжаются, утверждают источники. Между тем, стороны сохраняют контакт в рамках действующего диалога.

Обогащенный уран Ирана в объеме 440-450 килограммов, как отмечают журналисты, якобы может быть направлен в третью страну, в том числе в Турцию или Пакистан.

Ранее Тегеран снова перекрыл Ормузский пролив. Исламская Республика заявила, что откроет его только после того, как Вашингтон снимет свою морскую блокаду.