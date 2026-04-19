01:44, 19 апреля 2026Мир

В Иране сделали заявление о поражении США

Спикер Галибаф: Израиль и США потерпели стратегическое поражение в Иране
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Вашингтон и Тель-Авив потерпели «стратегическое поражение» в рамках конфликта с Ираном, так как они не смогли достичь заявленных ранее целей. Об этом заявил спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф, его слова приводит издание Tasnim.

«Наши противники обладают большими ресурсами, однако принимают стратегически неверные решения», — пояснил Галибаф, уточнив, что вражеские силы потерпели крах «на всех направлениях».

Обращаясь к нации, спикер пояснил, что Тегеран считает переговоры с американцами еще одним средством борьбы.

Ранее Мохаммад Багер Галибаф заявил, что стоит США совершить ошибку, как Иран тут же возобновит боевые действия. Он подчеркнул, что Вооруженные силы республики к этому полностью готовы.

