Иностранец тайно сбежал из своей страны и со словами «мы дома» оказался в России

Житель Латвии Бангер переехал из-за русофобии в глубинку под Псковом

Житель Латвии Александр Бангер устал от русофобских настроений на родине и тайком, забрав кошку и пожилую мать, покинул свой дом, отправившись в Россию. Его историю рассказывает KP.RU.

Мужчина рассказал, что как только они оказались на территории РФ, он понял — «мы дома». По его словам, власти Латвии всеми способами пытаются изжить из страны все, что связано с Россией, что уже доходит до абсурда.

«Русский язык изживался всеми способами, а в августе 2022 года латвийские власти снесли памятник Освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков, на постройку которого мы еще студентами жертвовали деньги со своей небольшой стипендии. Тремя месяцами ранее в мае — на День Победы — люди принесли к этому монументу цветы (его заранее оградили от них забором — не помогло) — на следующий день муниципальные службы Риги сгребли их трактором. Все это, по-моему, для многих из нас стало последней каплей», — поделился иностранец.

С оформлением документов здесь ему неожиданно помогла уполномоченный при губернаторе Псковской области по работе с соотечественниками Елена Полонская — она связалась с Бангером через интернет, где он искал помощи.

«Это было похоже на чудо. Мы вместе активировали в МВД книжку переселенца, сделали СНИЛС, съездили в банк, привязали данные — и договорились о следующей встрече. Оформлять все самому было бы гораздо труднее», — указал он.

По словам мужчины, в глубинке под Псковом, где он теперь живет, собралось целое иностранное лобби. Здесь есть и канадцы, и финны, и немцы. Все они помогают друг другу адаптироваться после переезда.

Несмотря на то, что Бангеру сейчас приходится нелегко, он уверен, что сделал правильный выбор и теперь действительно находится на своей родине. Сейчас в свободное время он учится играть на русской гармони, тягает 16-килограммовую гирю и мечтает создать в Псковской области общественный центр для переселенцев.

Ранее стало известно, что жителей Германии оказалось больше всего среди тех, кто желает получить российское гражданство. Кроме того, интерес к получению российского гражданство проявляют жители Латвии, Литвы и Эстонии.