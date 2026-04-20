Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:57, 20 апреля 2026

Жители одной страны ЕС устремились получить российское гражданство

Александра Синицына
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Жителей Германии оказалось больше всего среди тех, кто желает получить российское гражданство. Им принадлежит 61 процент заявлений, показало исследование Т—Ж, передает «Газета.Ru».

Среди 7220 русскоязычных участников опроса, которые проживают в странах Запада, в основном в Германии и США, 6 процентов респондентов хотят получить гражданство РФ в ближайшее время, еще 7 процентов — в обозримом будущем, 23 процента — уже его оформили, либо не отказывались от него.

Помимо Германии, интерес к получению российского гражданство проявляют жители Латвии, Литвы и Эстонии. При этом второе место по числу обращения (6,9 процента) занимает Израиль.

Интерес русскоязычных жителей ФРГ объясняют изменением законов в середине 2024 года, после которого немцы могут приобретать любое иностранное гражданство, не теряя при этом первое. Так они и получат гражданство РФ, и сохранят паспорт с безвизовыми возможностями и немецкую пенсию.

Ранее стало известно, что мужчину после получения российского гражданства приговорили к 14 годам колонии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok