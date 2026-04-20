Жители одной страны ЕС устремились получить российское гражданство

Жителей Германии оказалось больше всего среди тех, кто желает получить российское гражданство. Им принадлежит 61 процент заявлений, показало исследование Т—Ж, передает «Газета.Ru».
Среди 7220 русскоязычных участников опроса, которые проживают в странах Запада, в основном в Германии и США, 6 процентов респондентов хотят получить гражданство РФ в ближайшее время, еще 7 процентов — в обозримом будущем, 23 процента — уже его оформили, либо не отказывались от него.
Помимо Германии, интерес к получению российского гражданство проявляют жители Латвии, Литвы и Эстонии. При этом второе место по числу обращения (6,9 процента) занимает Израиль.
Интерес русскоязычных жителей ФРГ объясняют изменением законов в середине 2024 года, после которого немцы могут приобретать любое иностранное гражданство, не теряя при этом первое. Так они и получат гражданство РФ, и сохранят паспорт с безвизовыми возможностями и немецкую пенсию.
