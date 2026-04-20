Названа главная причина провала импортозамещения в России

Депутат ГД Гартунг: Российские компании не могут конкурировать с китайскими

Российские компании находятся в заведомо невыгодном положении и не могут выдерживать ценовое и технологическое давление со стороны китайских производителей. Об этом заявил глава комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг, его слова приводит НСН.

У отечественных предприятий, пояснил депутат, нет ресурсов, чтобы противостоять демпингу со стороны китайских компаний. Растущие издержки не могут позволить первым резко снижать стоимость своей продукции. Это касается всех отраслей экономики, резюмировал Гартунг.

У ряда китайских компаний есть необходимая господдержка, которая позволяет им активно демпинговать, чтобы повысить спрос на собственную продукцию на внешних рынках. Это в конечном счете приводит к тому, что товары из КНР заваливают прилавки во многих странах, включая Россию. В подобном обстоятельстве во многом кроется главная причина провала импортозамещения, констатировал парламентарий.

После ввода масштабных западных санкций российские власти ввели механизм параллельного импорта, позволяющий завозить на внутренний рынок подсанкционную продукцию через третьи страны. В ответ на это власти Евросоюза (ЕС) и США усилили контроль за потоками такого рода товаров в РФ, пригрозив ряду государств вторичными санкциями. В итоге в январе 2026 года объемы параллельного импорта в России упали до исторического минимума и составили миллиард рублей.