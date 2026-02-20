Реклама

Экономика
15:38, 20 февраля 2026Экономика

В России схлопнулся параллельный импорт

Замглавы Минпромторга Чекушов: Параллельный импорт упал до минимума в январе
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

По итогам января 2026 года суммарные объемы параллельного импорта в России сократились до исторического минимума и составили миллиард рублей. О резком падении заявил заместитель главы Министерства промышленности и торговли (Минпромторга) Роман Чекушов. Его слова приводит РИА Новости.

Достигнутый в начале года результат, пояснил он, оказался почти вдвое ниже в сравнении со среднемесячным показателем в 2025-м. Пиковые уровни, напомнил Чекушов, фиксировались в конце 2022-го — начале 2023 года. Тогда объемы параллельного импорта в России оценивались более чем в четыре миллиарда долларов в месяц.

Таким образом, спустя несколько лет после запуска программы показатель многократно обвалился. Причины подобной динамики Чекушов раскрывать не стал.

Резкое снижение объемов параллельного импорта могло быть обусловлено ужесточением санкционного давления западных государств на третьи страны, через которые до недавнего времени велись активные поставки попавших под ограничения товаров. К таковым, в частности, относятся Турция и Казахстан. В начале февраля стало известно о намерении властей Евросоюза (ЕС) включить в санкционный список порт Каримун в Индонезии и Кулевский терминал в Грузии.

