Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:33, 20 апреля 2026Бывший СССР

Операторы российских БПЛА сорвали восстановления укреплений ВСУ в Харьковской области

Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Подразделение беспилотных систем группировки «Север» сорвало попытку украинских войск восстановить разрушенные позиции в Харьковской области. Об этом рассказал начальник БПЛА полка с позывным Тольятти, передает РИА Новости.

По его словам, в ходе наблюдения операторами беспилотников была выявлена активность Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые пытались восстановить разрушенные укрепления. По их позициям был нанесен удар осколочно-фугасной боевой частью.

«Расчет "Молния-2" 29-го артиллерийского полка 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" сорвали попытку восстановления инженерных сооружений ВСУ в Харьковской области», — заявил военный.

Ранее стало известно, что заградотряды украинской Нацгвардии не дали отступить подразделениям ВСУ у села Зыбино в Харьковской области. Сообщается, что командование ВСУ запретило подразделениям 113-й отдельной бригады территориальной обороны отступать, несмотря на отсутствие боеприпасов и колоссальные потери.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok