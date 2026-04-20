РИА: Операторы БПЛА ВС России сорвали укрепления позиций ВСУ близ Харькова

Подразделение беспилотных систем группировки «Север» сорвало попытку украинских войск восстановить разрушенные позиции в Харьковской области. Об этом рассказал начальник БПЛА полка с позывным Тольятти, передает РИА Новости.

По его словам, в ходе наблюдения операторами беспилотников была выявлена активность Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые пытались восстановить разрушенные укрепления. По их позициям был нанесен удар осколочно-фугасной боевой частью.

«Расчет "Молния-2" 29-го артиллерийского полка 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" сорвали попытку восстановления инженерных сооружений ВСУ в Харьковской области», — заявил военный.

Ранее стало известно, что заградотряды украинской Нацгвардии не дали отступить подразделениям ВСУ у села Зыбино в Харьковской области. Сообщается, что командование ВСУ запретило подразделениям 113-й отдельной бригады территориальной обороны отступать, несмотря на отсутствие боеприпасов и колоссальные потери.