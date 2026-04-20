15:00, 20 апреля 2026

Оценена угроза цунами из Японии для России

Александра Качан (Редактор)

Фото: Kyodo / Reuters

Цунами в Японии, которое может вызвать прошедшее в стране землетрясение, не угрожает России. Ситуацию оценил директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин, передает NEWS.ru.

«Цунами от землетрясения в Японии может, конечно, дойти до берегов России, но это будут небольшие сантиметры, так что никакого существенного ущерба быть не может», — объяснил эксперт.

Он добавил, что необходимо уточнить, где именно произошло землетрясение. Если толчки зафиксировали в Тихом океане, то катаклизм способен добраться до Курильских островов, однако высота волн будет небольшой.

О землетрясении в Японии сообщалось 20 апреля. Оно произошло у побережья региона Санрику, магнитуда составила 7,4. Ранее сообщалось, что жителей призвали немедленно эвакуироваться из-за угрозы цунами высотой до трех метров.

